Глава КБР провел совещание по вопросам состояния туристской отрасли

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел совещание в режиме ВКС по вопросам развития туристской отрасли в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.

Рассмотрено текущее состояние туристской отрасли КБР, санаторно-курортных организаций, обсуждены перспективы возобновления и повышения эффективности их работы после снятия ограничительных мер. Казбек Коков отметил, что сегодня сфера туризма входит в число пострадавших в результате распространения COVID-19. Деятельность организаций приостановлена до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Несмотря на ожидаемый в регионе постепенный выход из самоизоляции, многое зависит и от того, как этот процесс будет проходить в других регионах, стране в целом.

«Мы должны быть готовы к восстановлению туристского потока в республику, более того – должны всячески этому способствовать и стимулировать. Несмотря на ту ситуацию, из-за которой произошла пауза в работе отрасли, надо четко прорабатывать, планировать, моделировать дальнейшие перспективы развития туризма. Вы знаете, что и Президентом РФ обозначены приоритеты в части поддержки внутреннего туризма. То, что сегодня в республике ВРП за счет туризма пополняется всего на 2%, это нас не устраивает. Мы должны стремиться увеличить поток. А если конкретизировать, мы с вами должны четко понимать, какой объем туристов мы планируем принять в последующем. Не только в этом году, но и в дальнейшем. Мы четко должны понимать, что мы создаем для того, чтобы туристический поток увеличивался в нашу республику. Какие места размещения мы создаем. Что мы делаем инфраструктурно для того, чтобы развивалась данная отрасль», — подчеркнул Казбек Коков.

Правительству КБР совместно с местными администрациями поручено уделить внимание разработке концепции развития основных туристских зон, лечебно-оздоровительных местностей в республике, планов пространственного развития и проектов планировки соответствующих территорий, схем застройки для размещения туристских объектов и развития турбизнеса. Необходимо создать условия, внешнюю инфраструктуру, задать понятные правила – административные, экономические, экологические, архитектурно-пространственные и иные для развития предпринимательства в этой сфере.