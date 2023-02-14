Глава КБР провел совещание по вопросам развития системы образования

Повысить квалификацию учителей, увеличить им заработную плату и в целом улучшить качество образования… Модернизация этой сферы жизни – одно из приоритетных направлений работы органов власти республики, отметили на совещании.
В сфере образования в Кабардино-Балкарии сейчас трудятся больше 13 с половиной тысяч учителей и педагогов. В прошлом году для них значительно увеличили заработную плату. Тенденцию продолжат и в нынешнем.
На встрече также говорили о формировании эффективной системы управления во всех отраслях. Казбек Коков поручил ускорить работу в этом направлении. Данную тему обсуждали в конце января в Центре знаний “Машук”. Сейчас уже проработали правовую базу для создания Корпоративного университета “Эльбрус”, подготовили “дорожную карту” лицензирования учебных программ.
В частности, намерены сформировать базу экспертов, проводить семинары для государственных и муниципальных служащих, кадровый аудит, анализировать управленческие процессы. Первую образовательную программу планируют начать в апреле – сначала на базе центра “Машук”, а после – в нашем регионе.
https://t.me/vestikbr