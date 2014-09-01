Глава КБР провел совещание по вопросам профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних





Уполномоченный по правам ребенка в КБР Светлана Тлинова доложила об организации работы в данной сфере, о деятельности комиссий по делам несовершеннолетних, органов опеки и попечительства. Глава поручил проанализировать республиканскую нормативную базу, определяющую полномочия и структуру ответственных ведомств, занимающихся вопросами защиты прав и интересов детей, в том числе из неблагополучных семей. Также Казбек Коков дал поручение в недельный срок подготовить предложения, направленные на повышение эффективности работы в этом направлении. Он подчеркнул, что следует усилить взаимодействие ответственных структур в вопросах защиты интересов детей, выявления и своевременного реагирования на признаки нахождения семьи в социально опасном положении, безответственного поведения родителей и иных лиц по отношению к несовершеннолетним.