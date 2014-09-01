Глава КБР провел рабочую встречу с руководителями политических партий





Подготовку к выборам в сентябре Глава КБР сегодня обсудил на рабочей встрече с руководителями региональных отделений политических партий. Голосование в регионе будут обеспечивать 13 территориальных и 355 участковых избирательных комиссий. За самой процедурой будут следить 710 наблюдателей, подготовленных Общественной палатой КБР. Принимаются меры по обеспечению безопасности на участках, в том числе санитарно-эпидемиологического характера. Партийцы отметили важность предвыборной встречи с руководителем республики, эффективное и открытое взаимодействие с Избиркомом КБР и Администрацией Главы, рассказали о приоритетных направлениях работы и планах на будущее. «Каждая политическая сила, представленная в КБР, преследует одну цель – это достойная жизнь жителей КБР, создание блага для жителей КБР. Может быть, подходы разные, видения разные, но цель у нас одна. И самая главная цель, я считаю, что это – сохранить целостность нашего общества, не допустить каких-либо расколов в нашем обществе по каким-то политическим взглядам»,- резюмировал Глава республики.