Глава КБР провел рабочую встречу с руководителем «Россети Северный Кавказ»





Сегодня в Нальчике прошла рабочая встреча Главы КБР Казбека Кокова и исполняющего обязанности генерального директора «Россети Северный Кавказ» Романа Левченко. Одной из основных тем обсуждения стал вопрос обеспечения надежности электроснабжения. На реконструкцию объектов в этом году направят свыше 265 миллионов рублей. Работы уже активно проводятся: завершен ремонт более 11 километров линий электропередачи, 21-го коммутационного аппарата, 10 трансформаторов и 20 подстанций.