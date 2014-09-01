Глава КБР провел рабочее совещание по вопросам исполнения республиканского бюджета





Исполнение бюджета за первое полугодие и меры по повышению финансовой устойчивости казны республики — эти вопросы сегодня стали основными на рабочем совещании, которое провел Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Основные параметры исполнения бюджета представила министр финансов Елена Лисун. Доходы превысили 24 миллиарда рублей. Рост к фактическому уровню аналогичного периода 2020-го – 112 процентов. В первом полугодии расходы казны республики составили 23,8 миллиарда рублей. Это также больше прошлогодних показателей на 19 процентов. Почти 80 процентов средств направили на выполнение социальных обязательств, в том числе оплату труда медикам, приобретение лекарств, социальные выплаты. На предотвращение распространения коронавируса из республиканского бюджета дополнительно выделено более 250 миллионов рублей. Свыше 483 миллионов рублей направили на реализацию проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Жилье», обеспечение питанием детей до трех лет, приобретение жилья детям-сиротам, ежемесячные выплаты несовершеннолетних от трех до семи лет. Премьер Алий Мусуков проинформировал о ходе исполнения положений Послания Главы КБР Парламенту республики: » Выше прогнозных складываются показатели розничного товарооборота, доходной части бюджета, туристического потока. Освоение федеральных целевых средств, выделенных на реализацию нацпроектов, ускорилось по сравнению с аналогичным периодом 2020-го в полтора раза и составило более 8 миллиардов рублей. Объем освоения почти на 12 процентов больше среднего уровня по СКФО и на 18 процентов больше, чем в среднем по России, что говорит об улучшении качества администрирования со стороны органов исполнительной власти». По итогам совещания Глава КБР Казбек Коков дал ряд поручений по вопросам дальнейшего совершенствования бюджетной политики, мобилизации налоговых поступлений, а также мерам поддержки малого и среднего бизнеса с учетом возможных рисков в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.