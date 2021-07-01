Глава КБР провел оперативное совещание по текущей эпидситуации в республике

Глава КБР Казбек Коков провел оперативное заседание по текущей эпидемиологической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике.

В совещании приняли участие руководитель Управления Роспотребнадзора по КБР Жирослан Пагов, заместитель Председателя Правительства КБР Марат Хубиев, министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов, главы муниципальных образований. По данным на 6 июля 2021 года в республике выявлено 25 178 случаев заражения COVID-19, за сутки — 48. В настоящее время в госпиталях получают медицинскую помощь 459 пациентов, из них в реанимациях –59 человек. Всего в двух госпиталях развёрнуто 580 коек. На сегодняшний день вакцинацию прошли 78930 жителей Кабардино-Балкарии, из них второй этап вакцинации — 43284 человека. За неделю прививку против коронавирусной инфекции получили более 14 тысяч человек. В республике без выходных работает 51 прививочный пункт, на дом к маломобильным гражданам и на производства выезжают прививочные бригады. В настоящее время для иммунизации населения используется российская вакцина «Спутник-V». В начале июля поступило 8800 доз, которые распределены по прививочным пунктам. Ожидается поступление новых партий вакцин против коронавируса.