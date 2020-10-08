Глава КБР провел «муниципальный час» с главами районов республики

Казбек Коков провел в режиме видеоконференции рабочее совещание с главами районных администраций и городских округов Кабардино-Балкарии. Открывая совещание, глава региона рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в республике.

В рамках основных тем повестки рассмотрены исполнение местных бюджетов за январь-сентябрь 2020-го и формирование консолидированного бюджета КБР на следующий год, а также организация бесплатного горячего питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ. По информации Министерства финансов КБР поступление доходов в местные бюджеты по итогам девяти месяцев составило более 10 миллиардов рублей, исполнение от плановых назначений — 65,8%. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года — 108,9%. Глава региона отметил положительную динамику в работе муниципалитетов по сокращению отставания в доходах бюджета, образованного в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Казбек Коков подчеркнул, что необходимо продолжить в таком же напряженном темпе, приложить все усилия, чтобы по итогам года исполнить бюджет в полном объеме. С докладом об организации горячего питания в общеобразовательных учреждениях Кабардино-Балкарии выступил исполняющий обязанности министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР Анзор Езаов. Он напомнил, что в нынешнем учебном году бесплатным горячим питанием охвачены более 50 тысяч учащихся 1-4 классов. В 253 школах имеются столовые, работающие на продовольственном сырье, в двенадцати – функционируют буфеты-раздаточные. В двух общеобразовательных организациях питание выведено на аутсорсинг. На сегодняшний день одной из главных задач, стоящих перед образовательными учреждениями в части организации горячего питания, названа укомплектованность кадрами школьных пищеблоков. В адрес муниципальных органов управления образованием направлены методические рекомендации по осуществлению родительского контроля за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях. Казбек Коков подчеркнул, что качество питания детей должно оставаться в приоритете и на постоянном контроле у отраслевого Министерства и руководителей муниципалитетов. Отдельно в рамках «муниципального часа» рассмотрены реализация национальных проектов и начало отопительного периода в КБР. В связи с отмечаемым ростом случаев заболевания COVID-19 главам администраций районов рекомендовано в ближайшее время рассмотреть вопрос досрочного запуска отопления во всех муниципалитетах Кабардино-Балкарии.

Говоря о реализации национальных проектов, Глава республики акцентировал внимание на организации контроля за качеством проводимой работы: «Мы ни в коем случае не должны потерять оказываемое нам доверие. За каждым рублем – работа в федеральных органах власти, за каждым рублем – следующий рубль на следующий год. Если сегодня он не использован правильно, то не будет рубля на следующий год – не будет лишнего тротуара, квадратного метра жилья, метра водообеспечения. Нет сегодня объективных причин говорить, что что-то помешало вовремя провести работу», — заявил Казбек Коков в завершении совещания.