Глава КБР провел координационное заседание по обеспечению правопорядка

Казбек Коков провел совместное заседание постоянно действующего Координационного совещания по обеспечению правопорядка и Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарии. В заседании участвовали председатель парламента Татьяна Егорова, премьер-министр Алий Мусуков, главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента в СКФО Тимур Макоев, руководители правоохранительных и надзорных органов, силовых структур, министерств, главы муниципалитетов. На заседании обсудили вопросы межнациональных отношений, профилактики экстремизма в молодежной среде. Также прозвучали доклады по темам противодействия правонарушениям в сфере природопользования и поддержки малого и среднего предпринимательства. С сообщениями выступили руководители профильных ведомств.