Глава КБР проинспектировал ремонт участка дороги Прохладный-Эльхотово





Казбек Коков проверил, как идет капитальный ремонт участка дороги «Прохладный-Эльхотово» протяженностью свыше 9-ти километров. Участок соединяет Прохладный и Майский. Суточный трафик – примерно 14 тысяч автомобилей. Трасса «Прохладный-Эльхотово» — одна из наиболее загруженных транспортных артерий республики. К тому же она предоставляет транзит машинам из Ставропольского края, Северной Осетии, Ингушетии и других регионов. Вопрос выделения дополнительных средств на ремонт этой дороги проработали на федеральном уровне, и в конце августа Росавтодор оказал необходимую поддержку… Казбек Коков проверил, как идет реконструкция. Пригласили профильных министров и руководителей подрядных организаций. Подрядчики обещали действовать оперативно и качественно. И сообщили, что на дороге «Прохладный-Эльхотово» отремонтируют два моста. Появятся новые автобусные остановки и тротуары. Чтобы повысить безопасность, обустроят переходно-скоростные полосы, установят дорожные знаки, нанесут разметку. Опасные участки оборудуют металлическими ограждениями и комплексами фотовидеофиксации. На совещании обсудили перспективы развития дорожной отрасли республики в целом. Распланировали действия на ближайшие пять лет. Масштабы внушительные: замена основания дорожной одежды, устройство трехслойного асфальтобетонного покрытия. В реконструкции намерены использовать инновационные материалы и технологии, которые позволяют вести строительство и ремонт при любой погоде.