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Глава КБР проинспектировал ход капитального ремонта первой гимназии в Нальчике

Глава КБР проинспектировал ход капитального ремонта первой гимназии в Нальчике

14.08.2022 | 18:50
Глава КБР проинспектировал ход капитального ремонта первой гимназии в Нальчике. Работы здесь ведутся в рамках нацпроекта "Образование". Уже обновлена кровля, строители заменили старые окна и сейчас занимаются фасадом здания. Во внутренних помещениях предстоит поменять полы, двери, отремонтировать потолки. Также предполагается обновление инженерных коммуникаций, электросетей и санитарно-технического оборудования. Глава республики осмотрел и объекты благоустройства в столице. Завершается строительство сквера по улице Канукоева: обустроены пешеходные зоны, установлено энергосберегающее освещение, есть детская площадка. Газоны оснащены автоматической системой орошения и датчиками дождя. Осенью в сквере дополнительно высадят молодые деревья. В разгаре и работы на площади Абхазии, которая составит единый архитектурный ансамбль с парком 100-летия. Здесь будет обновлено освещение, установлены скамейки, а также обустроены зеленые зоны. Аналогичные мероприятия затронут и площадь Согласия. Специалисты приступили к монтажу 35-метровых флагштоков для установки флагов России и Кабардино-Балкарии. Церемония их поднятия состоится 22 августа - в День Государственного флага страны.
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