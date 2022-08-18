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Глава КБР принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию

Глава КБР принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию

18.08.2022 | 22:10
Вопросы реализации национальных и федеральных проектов рассмотрены сегодня на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. В нём в режиме видеоконференции принял участие Глава КБР Казбек Коков. Кабардино-Балкария сохраняет набранные с начала года темпы реализации проектов. Республика входит в число регионов с хорошими показателями по формированию комфортной городской среды, жилищному, инфраструктурному и дорожному строительству. По итогам заседания Глава региона отметил: в этом году общая протяженность обновляемых по нацпроекту дорожных объектов составит порядка 100 километров, в эксплуатацию будет введено более 40 километров наружного освещения, по новым стандартам будет обустроено 16 пешеходных переходов. При этом приоритетное внимание - дорогам вблизи соцучреждений и школ. Республика также в перечне субъектов, положительно отмеченных в реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. В этом году в списке 13 районных поликлинических учреждений. Кроме того, в Нальчике ведется капремонт детской клинической больницы, строительство нового здания первой городской поликлиники и онкологического диспансера, в поселке Эльбрус - участковой больницы.
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