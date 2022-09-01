Глава КБР принял участие в торжественной линейке в обновленной школе Кенделена

С самого утра во всех школах прошли торжественные линейки. В этом году первый раз в первый класс пошли около 14-ти тысяч ребятишек республики. Для юных жителей Кенделена это особенный праздник. После капитального ремонта свои двери 1-го сентября открыла сельская школа. В торжествах в честь этого события участвовал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
К первому сентября в первой школе Кенделена готовились основательно. Почетных гостей встречают в национальных костюмах и традиционными блюдами кавказской кухни. Сегодня – особое событие: учебное заведение открывают после капитального ремонта. Под гимн России юнармейцы поднимают государственный флаг.
Глава Кабардино-Балкария Казбек Коков поздравил жителей Кенделена с Днем знаний и с Днем государственности республики.
Школу обновили по региональному проекту модернизации школьной системы образования. Здесь заменили кровлю и инженерные коммуникации, напольное покрытие, окна и двери. Отремонтировали потолки и стены. Установили системы пожаротушения и антитеррористической защищенности. В учебном заведении, которое носит имя спортсмена и депутата Ахмата Доттуева, с комфортом смогут получать знания больше 300 детей.
На торжественной линейке – ученики разных классов, в том числе “новобранцы” - те, кому еще предстоит узнать много нового.
И вот звучит первый звонок, а после – торжественное перерезание красной ленты. Казбек Коков осмотрел кабинеты истории и географии, компьютерные классы, а также столовую и спортзал. Глава Кабардино-Балкарии отметил особый уют, который удалось создать в помещениях, и пожелал школьникам успехов в получении знаний.
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