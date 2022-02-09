Глава КБР принял участие в совещании по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства

Казбек Коков в режиме видеосвязи принял участие в совещании под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Андрея Белоусова. Обсуждены вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), в том числе результаты реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В Кабардино-Балкарской Республике по состоянию на 10 января 2022 года, по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляют деятельность 19144 субъекта малого и среднего предпринимательства, что составляет 107,2% к аналогичному периоду прошлого года, в том числе 13965 индивидуальных предпринимателей или 108,2% к уровню 2020 года, количество малых (включая микро) и средних предприятий составило 5179 единиц или 104,3% к уровню 2020 года. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, за анализируемый период составила 54266 человек (по сравнению с 2020 г. рост составил 119%). Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по состоянию на 31 декабря 2021 года составило 13689 (по сравнению с 2020 г. показатель увеличился в 8, 7 раз), в том числе физических лиц – 13274, индивидуальных предпринимателей – 415. Поступления от субъектов МСП по специальным налоговым режимам составили порядка 1,2 млрд рублей, или 134,8 % по сравнению с 2020 годом. Фиксируется значимый рост численности самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». В республике реализуются механизмы государственной финансовой, имущественной и информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством за счет средств федерального и республиканского бюджетов.