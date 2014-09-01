Глава КБР принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию





Промежуточные итоги выполнения региональных программ и вопросы дорожного строительства сегодня рассмотрены на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России. В нем в режиме ВКС принял участие Глава КБР. 16 июня Госдума приняла в третьем чтении законопроект, направленный на снижение административных барьеров в строительстве. В частности, упрощен порядок согласовательных процедур. В Кабардино-Балкарии по поручению Казбека Кокова возведение многоквартирных домов и обустройство дорог в рамках нацпроектов сопровождается созданием инфраструктуры. Это ведет к комплексному развитию территорий. В текущем году в республике планируется ввести в эксплуатацию больше 100 километров региональных трасс, в строй предполагается ввести более 500 тысяч квадратных метров жилья. По проекту формирования комфортной городской среды должны благоустроить 32 общественных пространства и почти 90 дворов в 40 муниципалитетах. В результате победы во Всероссийском конкурсе Баксан и Чегемский район получили гранты на благоустройство парковых зон. Первый объект уже торжественно открыт, по второму продолжаются работы. Также путем народного голосования определены семь территорий для обновления в 2022 году.