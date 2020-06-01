Глава КБР принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин провел 10 июня в режиме видеоконференции заседание Президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. В его работе принял участие Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, сообщается на официальном сайте главы республики.

Рассмотрены актуальные задачи в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, выполнения запланированных работ, в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Жилищное строительство дает наибольший толчок развитию экономики регионов РФ среди всех госпрограмм, заявил вице-премьер. Он попросил уделить особое внимание индивидуальному жилищному строительству.

«Без поддержки ИЖС мы не сможем выполнить показатели национального проекта, поэтому прошу глав регионов поддерживать это направление», — отметил Марат Хуснуллин.

Также в ходе совещания обсуждался общенациональный план поддержания экономики.

«Мы провели серьезную работу по созданию условий для поддержания строительной отрасли, я прошу вас всех детально ознакомиться с планом и быть готовым к его реализации. В частности, отмечу, что мы занимаемся вопросом изменений в контрактную систему. Здоровая конкуренция в стройке нужна для ее развития», — заявил Хуснуллин.

В Кабардино-Балкарии продолжается строительство в рамках национальных проектов, в том числе в полном объеме осуществляется дорожная деятельность. По линии региональных составляющих нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год предусмотрены строительство, реконструкция и капительный ремонт 95 дорожных объектов. Работы по ним будут завершены к концу текущего года, сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР.