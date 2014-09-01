Глава КБР принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию





Особое внимание — расселению граждан из аварийного жилья. Реализацию профильного нацпроекта обсудили сегодня на совместном заседании президиума комиссии по региональному развитию и итоговой коллегии Минстроя России. Участие в нем принял Глава КБР Казбек Коков.

Прозвучало, что несмотря на кризисный период, в 2020 году темпы жилищного строительства не сократились. В Кабардино-Балкарии и в нынешнем ведется масштабная работа. В первую очередь, это досрочное завершение программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017-го. Планируется расселить более 13 тысяч квадратных метров, новая площадь будет предоставлена без малого 800 гражданам. Растут объемы строительства жилья. По проекту формирования комфортной городской среды планируется благоустроить 32 общественных пространства и 89 дворовых территорий. По проекту «Чистая вода» в настоящее время идут работы на 18 объектах водоснабжения и водоотведения, порядка 47 миллионов рублей выделено на проектирование новых.