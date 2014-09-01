Глава КБР принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию

Масштаб инвестиций в строительство дорог в Кабардино-Балкарии в текущем году колоссальный. В нормативное состояние приведут 160 километров. И это не предел. Об этом глава республики сегодня рассказал на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, которое прошло под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Заседание было посвящено вопросам реализации нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жилье и городская среда». Казбек Коков проинформировал, что в 21-м году в республике запланированы работы по 116 объектам дорожного строительства. Общий объем финансирования – более одного миллиарда семисот миллионов рублей. Глава отметил, что все работы будут завершены уже в сентябре. Марат Хуснуллин выразил одобрение и благодарность за проделанную работу и хорошие темпы реализации мероприятий по данным направлениям.