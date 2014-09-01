Глава КБР принял участие в заседании Правительственной комиссии по развитию туризма в РФ

Реализацию нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» обсудили на заседании профильной Правительственной комиссии страны под председательством зампреда Дмитрия Чернышенко. В нём в режиме ВКС принял участие Глава КБР. Сам проект состоит из трех частей. Общий объем средств по нему на период до 2024 года составит более 825 миллиардов рублей. Планирование и привлечение инвесторов в отрасль — главные принципы. Определены ключевые организационные этапы в работе губернаторов в процессе реализации. Говорили и о новых инвестиционных и технологических возможностях для туристической отрасли. В частности, обозначены меры инвестиционной поддержки для проектов строительства крупных отелей международного класса, а также адаптации городов под потребности современных туристов. Предстоит масштабная информационная работа, обучение кадров и разработка стандартов качества предоставляемых услуг. Развитие данной отрасли — приоритетное направление экономики Кабардино-Балкарии. Правительством России Приэльбрусье рассматривается в качестве площадки для создания горнолыжного курорта мирового уровня. Не меньшее значение руководством региона отводится развитию столицы республики, которая принимает и пропускает большую часть туристического потока. По итогам заседания Казбек Коков дал ряд поручений по взаимодействию с Ростуризмом и подготовке к участию в грантовых конкурсах.