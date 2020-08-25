Глава КБР принял участие в совещании по готовности образовательных организаций к началу нового учебного года

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова провела сегодня совещание по вопросу готовности образовательных организаций к началу нового 2020/21 учебного года. Оно прошло в режиме видеоконференцсвязи с субъектами федерации. В его работе принял участие Глава КБР Казбек Коков.

В ходе совещания Татьяна Голикова акцентировала внимание на поручениях Президента России Владимира Путина, а именно организации в новом учебном году горячего питания для школьников, в том числе в малокомплектных школах, а также выплаты учителям за классное руководство. Она сообщила, что все финансовые ресурсы для этого в федеральном бюджете предусмотрены. Обсуждались также вопросы начала учебного года с учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации. В 2020-2021 учебном году в 389 образовательных организациях КБР, имеющих лицензию и государственную аккредитацию, будут обучаться по предварительным данным около 210 тыс. человек.

В настоящее время в 100 процентах детских садов, школ и вузов Кабардино-Балкарской Республики завершены работы, направленные на укрепление материально-технического состояния и благоустройство: проведен текущий ремонт зданий, косметический ремонт классных помещений, спортивных залов, пищеблоков и рекреаций. В отдельных учреждениях проведены работы по ремонту кровли, замене деревянных окон и дверей на металлопластиковые, ремонту и установке отопительных котлов. Все здания общеобразовательных организаций приведены в соответствие с санитарными требованиями.

С 1 сентября в 116 школах будет осуществляться подвоз более 8,5 тыс. учащихся до учебного заведения и обратно. Для организации подвоза детей планируются использовать 177 автобусов.

В настоящее время образовательные учреждения осуществляют процедуру выдачи бесплатных учебников, приобретенных за счет средств республиканского бюджета КБР. Работу планируется завершить до 1 сентября текущего года. Обеспечена 100-процентная готовность школ республики к организации горячего питания более 50 тысяч учащихся начальных классов,сообщает пресс-служба Главы КБР.