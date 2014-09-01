Глава КБР принял участие в семинаре-совещании по подготовке к Заседанию Госсовета РФ





О развитии дополнительного образования и воспитании детей Казбек Коков сегодня рассказывал коллегам на семинаре-совещании по подготовке к расширенному Заседанию Президиума Госсовета России. Встреча проходила в Москве. Приоритетным направлением допобразования в КБР является работа по выявлению и развитию одарённых детей. В специальном государственном информационном ресурсе, оператором которого выступает Образовательный центр «Сириус», зарегистрировано более 600 школьников из Кабардино-Балкарии. Это победители и призёры всероссийских конкурсов. Одним из мотивирующих факторов для пополнения этого списка станут премии, впервые учреждённые в этом году Главой Кабардино-Балкарии для талантливых школьников и их учителей. По итогам семинара-совещания внесены предложения к общему докладу на расширенное заседание Госсовета России.