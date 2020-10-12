Глава КБР принял участие в праздновании 250-летия добровольного вхождения Ингушетии в состав РФ

В Ингушетии состоялись торжества по случаю 250-летия добровольного вхождения региона в состав Российского государства. В праздновании исторического события принял участие Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Торжества в честь праздника проходили с большим размахом. Для жителей и гостей республики подготовили обширную программу. Зрителям продемонстрировали экстремальное авиашоу, театрализованное представление и большой концерт с участием звёзд российской и кавказской эстрады. От имени жителей Кабардино-Балкарии Казбек Коков поздравил братский народ Ингушетии и Главу республики со знаменательным событием, пожелал мира, добра и процветания.