Глава КБР принял участие в Координационном совещании по безопасности под председательством Юрия Чайки





Казбек Коков в режиме ВКС принял участие в Координационном совещании по вопросам безопасности, противодействия коррупции и обеспечения правопорядка. Оно прошло сегодня в Пятигорске под председательством полпреда президента России в СКФО Юрия Чайки. На совещании рассмотрели вопросы, которые касаются реализации национальных проектов в регионах округа. Согласно указу главы государства, их 12, и все они должны обеспечить прорывное развитие страны, повышение уровня жизни ее граждан и создать возможности для самореализации каждого. Юрий Чайка заявил, что необходимо принять все меры, чтобы защитить выделяемые бюджетные средства от противоправных посягательств. Коррупционная деятельность, в частности, при реализации национальных проектов, недопустима, подчеркнул полпред.