Глава КБР поздравил жителей Карачаево-Черкесии с Днем республики





Карачаево-Черкесия сегодня отмечает День Республики и День города Черкесска. С этими праздниками руководителя региона и всех его жителей поздравил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Карачаево-Черкесия сегодня – активно развивающийся регион. Искреннюю радость вызывают достижения республики, на благодатной земле которой царит атмосфера единства, согласия и созидания. Между Кабардино-Балкарией и Карачаево-Черкесской Республикой Издавна сложились братские отношения. Уверен, сотрудничество во всех сферах, традиции дружбы и добрососедства наших народов с каждым днем будут только крепнуть. От всей души желаю жителям братской Карачаево-Черкесии крепкого здоровья, мира, благополучия и всего самого доброго, говорится в поздравлении Казбека Кокова.