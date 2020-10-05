Глава КБР поздравил учителей

Сегодня Глава республики Казбек Коков поздравил работников и ветеранов образования Кабардино-Балкарии с профессиональным праздником- Днем учителя.

«Этот теплый, близкий каждому из нас праздник отмечается в нашей стране как знак глубокого уважения к созидательному и подвижническому труду педагогов. Профессия учителя требует особого призвания, высокой самоотдачи, преданности своему делу. Именно от вас, от вашего профессионализма во многом зависит, какими вырастут наши дети, с каким багажом знаний и навыков они вступят во взрослую жизнь. Вы учите их быть порядочными и отзывчивыми, преподаете им важнейшие уроки честности, доброты, любви к Отечеству. К нынешнему поколению учителей время предъявляет особенно высокие требования. Чтобы соответствовать им, учитель должен овладевать новейшими знаниями и навыками. И вы, наши замечательные педагоги, справляетесь с этой задачей, что наглядно и убедительно продемонстрировали на завершающем этапе прошлого учебного года, успешно освоив дистанционную форму обучения и достойно ответив тем самым на вызов времени. Примите искреннюю благодарность и признательность за ваш бесценный и самоотверженный труд. Хочу заверить, что мы и впредь будем делать все для повышения престижа профессии учителя. От всей души желаю вам здоровья, счастья и благополучия, успехов в осуществлении вашей благородной миссии на благо родной Кабардино-Балкарии и нашего Отечества», — говорится в поздравлении Главы республики.