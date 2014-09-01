Глава КБР поздравил учащихся с Днем Знаний и началом нового учебного года





День знаний — это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно, радостного настроения. Сегодня в Кабардино-Балкарии наряду с Днем государственности республики отмечают и День знаний. В первый день сентября за школьные парты сели больше 12 500 первоклассников, всего в образовательные учреждения республики пойдут 115 тысяч школьников. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных началу учебного года, в селении Верхняя Жемтала. «Я искренне поздравляю вас сегодня с днем республики, наших детей поздравляю с днем знаний. Искренне желаю тем, кто пошел сегодня в первый класс, тот, кто сегодня учится в школе не первый год успехов в жизни, чтобы выросли достойными, воспитанными, чтобы вы познали всевозможные знания, которые есть»,- обратился к присутствующим Глава республики. Первоклассники подарили Казбеку Кокову картину, которую создали вместе с педагогами и, конечно, сфотографировались на память.