Глава КБР поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Казбек Коков поздравил сотрудников Министерства внутренних дел Кабардино-Балкарии с их профессиональным праздником.

В этот день мы чествуем мужественных и сильных духом людей, тех, кто защищает права и безопасность наших граждан, стоит на страже интересов государства. Ваша профессия на протяжении всей истории нашей страны остаётся одной из самых значимых и востребованных. Продолжая славные традиции старших поколений, вы с честью выполняете свой служебный долг, ведете эффективную, системную работу по борьбе с преступностью и коррупцией, снижению уровня террористических угроз и экстремистских проявлений, успешно выполняете поставленные перед вами непростые задачи по обеспечению общественной безопасности, охране мирной созидательной жизни в нашей республике. Примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий труд и добросовестное выполнение служебных обязанностей. Уверен, сотрудники МВД по КБР будут и впредь достойно исполнять свой профессиональный долг, активно содействовать решению стоящих перед нами задач по повышению уровня безопасности и улучшению качества жизни наших граждан. Желаю вам здоровья и благополучия, успехов в вашей важной и ответственной работе на благо Кабардино-Балкарии и нашего Отечества», говорится в поздравлении Казбека Кокова.