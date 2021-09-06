Глава КБР поздравил Рамзана Кадырова и весь чеченский народ с Днем Республики





Казбек Коков на своей странице в инстаграме поздравил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и весь братский чеченский народ с Днем Республики – Днем гражданского согласия и единения. Эта знаменательная дата, несомненно, связана с именем Ахмат-Хаджи Кадырова, заложившего прочный фундамент для мирной и созидательной жизни на родной земле. Прошедшие годы ознаменованы высокими достижениями региона в экономическом, социальном и культурном развитии, превращением в один из самых безопасных и благополучных субъектов России. Мы искренне радуемся успехам братской республики, говорится в посте. Сегодня жители Чечни с оптимизмом смотрят в будущее. Этот оптимизм основывается на таланте, традиционном трудолюбии, целеустремленности и мудрости народа. От всей души желаю всем жителям Чеченской Республики крепкого здоровья, мира, благополучия и процветания, говорится в поздравлении Казбека Кокова.