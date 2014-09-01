Глава КБР поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником





Сегодня в России отмечают День работников скорой медицинской помощи. В календаре памятных дат он появился только в прошлом году. С профессиональным праздником медработников республики поздравил Глава КБР Казбек Коков. «Когда на счету каждая минута, именно вы приходите на помощь людям. Ваша работа требует высочайшей квалификации. Работники скорой медицинской помощи – представители не только одной из самых благородных и гуманных, но и героических профессий. Находясь на переднем крае борьбы с коронавирусом и другими тяжелыми заболеваниями, мужественно выполняя свой служебный долг, вы спасаете человеческие жизни и при этом зачастую рискуете своей безопасностью. Выражаю вам искреннюю признательность и благодарность за добросовестный труд и самоотдачу, за верность профессии и душевную теплоту. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов и благополучия», говорится в тексте поздравления Главы Кабардино-Балкарии.