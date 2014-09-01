Глава КБР поздравил работников АПК с профессиональным праздником





Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поздравил с профессиональным праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности республики, а также ветеранов отрасли. «Этот праздник объединяет всех, кто работает на земле. От результатов вашего труда зависит продовольственная безопасность республики и страны, развитие сельских территорий. В последние годы агропромышленный комплекс республики демонстрирует высокую динамику, добивается впечатляющих результатов. В сложных условиях, связанных с пандемией коронавируса, отрасль продолжает развиваться хорошими темпами. Основой этих достижений служат профессионализм, энергия и самоотдача тружеников отрасли. Искренне благодарю вас за созидательный труд и преданность своему делу. Уверен, работники АПК Кабардино-Балкарии приложат все усилия для дальнейшего повышения эффективности работы агропромышленного комплекса и конкурентоспособности выпускаемой продукции.» — говорится в тексте поздравления. Казбек Коков пожелал работникам АПК крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и новых свершений на благо родной Кабардино-Балкарии.