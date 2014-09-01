Глава КБР поздравил Президента России Владимира Путина с днём рождения





Казбек Коков поздравил Президента России Владимира Путина с днём рождения. Текст размещен на странице Главы Кабардино-Балкарии в Инстаграме. «Сегодня день рождения нашего национального лидера, Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — отмечено в публикации. «Возглавив страну в сложный период истории, Владимир Путин сохранил её, в условиях возросших внешних и внутренних угроз консолидировал общество, вывел наше государство на путь устойчивого развития, вернул России стабильность, былое величие и авторитет на международной арене», — подчеркнул Казбек Коков. Глава республики пожелал руководителю страны доброго здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и успехов в многогранной деятельности во славу России, на благо ее многонационального народа.