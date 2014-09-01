Глава КБР подписал указ об усилении ограничительных мер против распространения COVID-19

Глава КБР Казбек Коков подписал указ об усилении ограничительных мер против распространения коронавирусной инфекции на территории Кабардино-Балкарской Республики. Информация опубликована на официальном сайте Главы КБР. Указ вступает в силу с 11 октября 2021 года. Документ предписывает работодателям увеличить с 30 до 40 процентов долю переводимых на дистанционную работу сотрудников, включая граждан старше 65 лет и граждан, имеющих заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременных женщин. При этом не учитываются работники, вакцинированные от COVID-19. Данная мера не распространяется на работников здравоохранения и лиц, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органа, организации. Работодатели должны оказать содействие работникам в осуществлении ими профессиональной деятельности дистанционно. Согласно указу в учреждениях образования, здравоохранения и соцзащиты с круглосуточным пребыванием людей будут ограничены посещения. Режим предусматривает посещение только одним близким родственником при наличии у него документа о прохождении вакцинации, справки о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании либо отрицательного ПЦР-теста. Возможно проведение встреч по предварительной записи преимущественно на открытом воздухе или в отдельном помещении. В республике продолжают действовать ограничения на проведение массовых мероприятий (в том числе деловых, спортивных, зрелищных) с численностью участников более 50 человек (кроме проводимых госорганами официальных мероприятий). Сохраняются санитарно-эпидемиологические требования о соблюдении социальной дистанции и использовании масок в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, такси, при посещении торговых объектов, а также организаций. Режим должен соблюдаться неработающими гражданами старше 65 лет, а также гражданами, имеющими заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем (кроме случаев обращения за медицинской помощью, посещения объектов торговли продуктами и товарами первой необходимости, аптек, совершения прогулок, исключая посещение мест массового пребывания людей).