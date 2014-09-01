Глава КБР подписал указ о введении дополнительных ограничении из-за роста заболеваемости ковидом





На территории Кабардино-Балкарии вводятся дополнительные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Соответствующий указ подписал Глава республики Казбек Коков. Уточняются условия проведения массовых мероприятий. Предельная численность участников – до 50 человек. Условие – использование масок и соблюдение дистанции не менее 1 метра. Ограничивается проведение массовых мероприятий в ночных клубах. Разрешается только при обязательном соблюдении санитарного режима на открытом воздухе в зоопарках, веревочных парках, тирах, при организации публичных слушаний, крупных спортивных соревнований, а также при условии наличия у всех участников публичного мероприятия отрицательных ПЦР-тестов. С 11 ночи до 6 утра запрещается работа объектов общественного питания кроме тех, кто оказывает услуги на открытом воздухе, на вокзалах, в аэропорту, на автозаправочных станциях, а также дистанционным способом или обслуживает на вынос. Под ограничения попали объекты общественного питания в зонах фуд-кортов в торгово-развлекательных комплексах, опять же за исключением тех, кто реализует продукцию на вынос или же не предоставляет посетителям посадочные места. Не смогут работать детские игровые комнаты, расположенные в универмагах и торговых центрах. Приостанавливается проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака в закрытых помещениях, если число гостей превышает 20 человек.

Согласно указу, при входе в объекты торговли, общественного питания, многофункциональные центры, государственные и муниципальные учреждения и ведомства, гостиницы, места проведения зрелищных и культурных мероприятий вводится обязательное бесконтактное измерение температуры посетителей. Стационарные объекты общественного питания могут быть заполнены не более чем на 50 процентов от общей вместимости, театры, ДК, концертные и кинозалы, – не более чем на 75 процентов. При этом требуется соблюдение профилактических мероприятий, в том числе рассадка зрителей на дистанцию не менее метра друг от друга, а также разобщения потоков зрителей (кроме членов одной семьи). Спортивные соревнования могут проводиться без зрителей. Это не распространяется на крупные турниры, которые проводят в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора и требованиями Минспорта России. В документе также говорится, что организация работы кафе, ресторанов, культурных и спортивных центров возможна, если все посетители, за исключением несовершеннолетних в сопровождении родителей, имеют действующие QR-коды, то есть сертификаты о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19. Допускаются также наличие ПЦР-тестов с отрицательным результатом, полученным не позднее, чем за 3 дня, либо документы, подтверждающие факт перенесенного коронавируса в течение последних шести месяцев. QR-коды могут предъявляться как в электронном виде, так и на бумажном носителе. По-прежнему действует режим самоизоляции для неработающих граждан в возрасте старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями. Указ Главы Кабардино-Балкарии вступает в силу уже завтра, с 15 октября.

Также по поручению Казбека Кокова в республике создадут контролирующую группу по проведению вакцинации в городах и районах.