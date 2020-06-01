Глава КБР побывал на стройплощадке онкодиспансера в Нальчике

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков побывал на строительной площадке онкологического центра в Нальчике, о чем сообщил на своей официальной странице в сети Instagram.

«Осмотрел стройплощадку онкологического диспансера в Нальчике. Работы по его возведению в силу ряда причин были приостановлены в 2013 году. В то же время вопрос создания современного онкоцентра в республике сохраняет свою актуальность и наша задача – приложить все усилия для завершения этого масштабного проекта.

С 2013 года требования строительных и медицинских нормативов, которым должны соответствовать подобные медучреждения, значительно изменились. По моему поручению Минстроем КБР проектная документация скорректирована и уже направлена на государственную экспертизу. В ближайшее время ожидаем получить заключение, что позволит перейти к дальнейшей реализации проекта.

Проинспектировал также ход подготовки здания Национального музея КБР к открытию обновленной экспозиции, которое запланировано ко Дню государственности республики», — говорится в сообщении.