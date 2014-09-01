Глава КБР передал медицинским учреждениям новые автомобили скорой помощи





Казбек Коков сегодня передал медикам республики 17 новых карет скорой помощи. И сегодня же машины отправились в свои больницы. Воротники Шанца и шины – это в основном на случай ДТП и переломов конечностей. Для врачей скорой помощи такие случаи – становятся причиной большого количества вызовов. В этих новых автомобилях стоит современное оборудование: дефибрилляторы, портативные аппараты ИВЛ, кислородные баллоны. Автомобили поступили в регион за счет федерального бюджета. И это лишь малая часть нового оборудования и оснащения медицинских учреждений, которые республика получила за последние несколько лет. Кареты скорой медицинской помощи с главной площади столицы отправились в районы республики. К работе они приступят уже в ближайшие дни.