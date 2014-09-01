Глава КБР ознакомился с инвестиционным проектом гостиничного комплекса в центре Нальчика





Глава КБР Казбек Коков осмотрел сегодня здание бывшего Республиканского полиграфкомбината в Нальчике. На его месте в скором времени должен появиться современный гостиничный комплекс. Руководитель республики обсудил с инвестором ход реализации проекта. Комплекс площадью почти 10 тысяч квадратных метров будет включать гостиницу на 58 номеров, коворкинг, деловой центр, ресторан и кафе. Деревья вокруг здания будут сохранены. Объем инвестиций составит 400 миллионов рублей. Работы в здании уже начаты, завершить проект планируется в 2023 году. «Важно, что будет сохранен исторический контекст здания. В своем новом воплощении оно гармонично впишется в общий архитектурный фон проспекта, соединив при этом светский европейский стиль с национальным колоритом. Орнаменты украсят фасад одного из корпусов, а в просторных залах наши художники смогут выставлять свои произведения.», — отметил Казбек Коков по итогам встречи. «Реализация данного инвестиционного проекта вписывается в концепцию развития курорта Нальчик и туризма в Кабардино-Балкарии в целом с учетом увеличивающегося турпотока в республику. Необходимо уже сейчас создавать условия для привлечения таких инвесторов, которые будут способствовать развитию индустрии туризма и гостеприимства, сферы услуг, созданию новых рабочих мест, улучшению облика нашей республики. Новый гостиничный комплекс станет одной из визитных карточек Нальчика», — подчеркнул Глава республики.