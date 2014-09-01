Глава КБР обратился к согражданам в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом





3 сентября в России – День солидарности в борьбе с терроризмом. В связи с этим глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков обратился к жителям республики. «Сегодняшняя дата неразрывно связана с трагическими событиями в Беслане в сентябре 2004 года. Тогда в результате теракта погибли свыше 300 человек, больше половины из них – дети. Это чудовищное преступление показало, что жестокость организаторов и исполнителей терактов не знает границ. Кабардино-Балкария тоже столкнулась с этим злом. В октябре 2005-го в результате террористической атаки на Нальчик погибли 14 мирных граждан и 35 сотрудников правоохранительных органов. Жертв не удалось избежать и в последующие годы. Долг, живущих ныне, не просто чтить память о погибших, но и делать все возможное, чтобы подобное не повторилось никогда»,- говорится в обращении Казбека Кокова.