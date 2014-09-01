Глава КБР назвал эпидемиологическую ситуацию в регионе сложной, но контролируемой





Ситуация с распространением коронавируса в регионе сложная, но контролируемая. Об этом сегодня на расширенном заседании профильного оперативного штаба заявил Глава КБР Казбек Коков. Руководитель республики сообщил о высоких темпах роста заболеваемости и большем числе реанимационных больных среди заболевших, чем в прошлые периоды пандемии. Главный санитарный врач КБР Жирослан Пагов доложил, что возросло количество зараженных среди детей, молодежи и людей среднего возраста, при этом больше 60 процентов — женщины. Основная масса инфицирована индийским штаммом. При этом Пагов связывает отсутствие взрывного роста заболеваемости с резким увеличением в республике числа вакцинируемых. Настоятельная рекомендация – полное соблюдение ковидных ограничений и требований. Об увеличении госпитальных коек рассказал министр здравоохранения Рустам Калибатов. Отвечая на вопрос Главы КБР о финансировании фонда заработной платы медработникам в связи с увеличением нагрузки, Рустам Калибатов отметил: все необходимые документы подаются и будут подаваться в срок. Нет проблем и с лекарственным обеспечением. В завершение заседания Казбек Коков поручил проработать комплекс ограничительных мер на случай ухудшения эпидситуации, предусмотреть средства для оплаты труда специалистов, продолжить мониторинг наличия лекарств для амбулаторных пациентов, обеспечить возможность более активных выездов мобильных прививочных бригад в организации и на предприятия.