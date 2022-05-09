Глава КБР Казбек Коков выступил с обращением в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне

На торжественном концерте, организованном в честь Дня Победы, Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков выступил с обращением к ветеранам и жителям республики. «Дорогие земляки, дорогие ветераны! Уважаемые гости Кабардино-Балкарской Республики! Сердечно поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Это самый дорогой, поистине святой для каждого из нас праздник. Он олицетворяет нашу безграничную признательность защитникам Отечества, сокрушившим фашизм. Ради этого дня они воевали, трудились, прошли жертвенный путь нечеловеческих испытаний, отдали всё, что могли, чтобы пришла весна Победы. Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ», - говорится в тексте поздравления. «Наша страна приняла на себя самые жестокие удары врага. Именно наш народ защитил Родину, стал надеждой, оплотом для всего человечества, главным освободителем народов Европы. Сегодня этот факт имеет высокое политическое и нравственное значение, является предметом нашей гордости и чести. Поэтому сохранение подлинной правды о войне, стремление не допустить искажений и фальсификаций истории – это для нас нравственный и человеческий долг перед поколением победителей, перед нашими защитниками», - заявил Глава Кабардино-Балкарии. «Война длилась почти четыре года и стала эпохой мужества и отваги, тяжелейших испытаний и трагических потерь, светлых надежд и беспредельной веры в Победу. Сам замысел нацистов находится за гранью человеческого понимания. Они хотели уничтожить нас как нацию, стереть с земли наши народы. Под угрозой оказалось само существование нашей страны как независимого государства. Но этим планам не суждено было сбыться благодаря мужеству и самоотверженности советских воинов. Наши деды и отцы явили миру бессмертный пример единства, сплоченности и любви к Родине. Бились насмерть на всех рубежах - на земле, на море и в небе. На пределе человеческих сил работали на заводах и фабриках, полях и фермах. Так героически жить могли только настоящие патриоты, достойные сыны и дочери Отечества. Они одержали над нацизмом безоговорочную Победу и прославили в веках 9 мая 1945 года, - сказал Казбек Коков. - Сегодня мы отдаём дань памяти и глубочайшей благодарности поколению героев Великой Отечественной войны, принявшему на себя, на свои плечи тяготы и лишения самой жестокой войны в истории человечества. Одно из ярких свидетельств этому – только что прошедшая здесь многотысячная колонна «Бессмертного полка». Во время шествия его участники ещё раз продемонстрировали единство нашего народа, который гордится своей историей и традициями».Руководитель республики отметил: «Мы никогда не забудем ту непомерную цену, которой оплачена Победа. Война унесла более 26 миллионов жизней советских людей. Свыше 40 тысяч сынов и дочерей Кабардино-Балкарии сложили свои головы на полях сражений от Волги до Берлина. Мы склоняем головы перед памятью всех, чьи жизни отняла война. Скорбим о ветеранах, которые ушли от нас». «Великая Отечественная война стала для нас серьёзным испытанием, - сказал он. - Но она не сломила народный дух, каждый верил, «что наше дело – правое, враг будет разбит, и победа будет за нами». Эта вера живёт в нас и сегодня, объединяет нас в противостоянии непростым современным вызовам и угрозам». Казбек Коков особо подчеркнул роль Президента России: «Убедительным подтверждением тому стала небывалая консолидация нашего общества вокруг национального лидера Владимира Владимировича Путина, вокруг Вооружённых Сил Российской Федерации, которые сегодня доблестно выполняют задачи специальной военной операции. Сегодня, как и в суровые сороковые годы прошлого столетия, наша страна вынуждена взять на себя миссию главного борца с нацизмом, за свободу, правду и справедливость». «Уверен, что День Победы навсегда останется для нас незыблемым нравственным ориентиром, по которому мы и впредь будем сверять наши дела и поступки. Мы обязаны оправдать надежды наших великих дедов и отцов, преодолеть все трудности и преграды, передать нашим детям и внукам единую, процветающую и сильную Россию. Слава героям Великой Отечественной войны! Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днём Великой Победы!», - прозвучало в обращении Главы КБР Казбека Кокова к гражданам республики.