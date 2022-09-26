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Глава КБР Казбек Коков выразил соболезнования жителям Удмуртской Республики

Глава КБР Казбек Коков выразил соболезнования жителям Удмуртской Республики

26.09.2022 | 13:47
"Сегодня в одной из школ Удмуртии произошла страшная трагедия. Вооруженный человек в одежде с нацистской символикой совершил нападение на школу №88 Ижевска. На настоящий момент известно о 13 жертвах, много раненых, в том числе среди сотрудников учреждения. Нет ни малейшего оправдания такому чудовищному преступлению. От имени жителей Кабардино-Балкарской Республики, от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, Главе Удмуртской Республике Александру Бречалову. Это невосполнимая, горькая утрата для всех нас. Светлая память погибшим. Сил, терпения и скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в тексте соболезнования Главы КБР Казбека Кокова.
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