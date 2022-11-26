Глава КБР Казбек Коков выразил соболезнования семье Бориса Тилова

Глава КБР Казбек Коков направил телеграмму с соболезнованиями семье Заслуженного спасателя Российской Федерации Бориса Османовича Тилова. «Такие люди остаются достойным примером верности и преданности своей профессии. Надолго сохранится светлая память о нем в наших сердцах и сердцах тех людей, кому посчастливилось быть спасенным им», - говорится в тексте телеграммы Главы КБР Казбека Кокова. Борис Тилов ушел из жизни на 75 году жизни, 36 лет посвятил спасению людей, попавших в чрезвычайные ситуации. Он много лет руководил Эльбрусским высокогорным поисково-спасательным отрядом МЧС России и был признан в своей профессиональной сфере одним из самых авторитетных и известных специалистов в области спасательного дела. Под его руководством Эльбрусский ПСО стал одним из лучших в России, специалисты Кабардино-Балкарии участвовали в поисково-спасательных работах и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций во многих регионах страны и за её пределами. За время существования Эльбрусского ВПСО МЧС России спасателями отряда были проведены 2063 поисково-спасательные работы, в которых спасено 5504 человека. С именем Бориса Тилова связаны многие успешно проведённые спасательные операции. Борис Османович Тилов награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», многими нагрудными знаками отличия за участие в спасательных операциях, в том числе на территории других стран. В 2005 году глава МЧС РФ Сергей Шойгу вручил Борису Тилову наградное оружие.