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Глава КБР Казбек Коков выразил соболезнования народам Турции и Сирии

Глава КБР Казбек Коков выразил соболезнования народам Турции и Сирии

07.02.2023 | 09:29
Глава КБР Казбек Коков выразил глубокие соболезнования народам Турции и Сирии в связи с последствиями землетрясения. “Страшная природная катастрофа унесла тысячи жизней жителей Турции и Сирии. В результате землетрясения пострадали тысячи людей. От имени многонационального народа Кабардино-Балкарии выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим”, - говорится в тексте обращения Главы КБР. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в одной из провинций Турции и в нескольких регионах Сирии. Разрушения – масштабные, число жертв в обеих странах превышает четыре тысячи человек.   https://t.me/vestikbr
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