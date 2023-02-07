Глава КБР Казбек Коков выразил соболезнования народам Турции и Сирии

Глава КБР Казбек Коков выразил глубокие соболезнования народам Турции и Сирии в связи с последствиями землетрясения.
“Страшная природная катастрофа унесла тысячи жизней жителей Турции и Сирии. В результате землетрясения пострадали тысячи людей. От имени многонационального народа Кабардино-Балкарии выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим”, - говорится в тексте обращения Главы КБР.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в одной из провинций Турции и в нескольких регионах Сирии. Разрушения – масштабные, число жертв в обеих странах превышает четыре тысячи человек.
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