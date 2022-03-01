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Глава КБР выразил соболезнование семьям военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга

Глава КБР выразил соболезнование семьям военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга

01.03.2022 | 12:57
«Уважаемые жители Кабардино-Балкарии! С прискорбием и огромным сожалением должен сообщить о том, что при исполнении служебного долга в ходе специальной операции по защите Донбасса, проявив мужество и героизм, погибли четыре наших земляка. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих. Это невосполнимая утрата. Они отдали свои жизни ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа. Мы всегда будем их помнить. Семьям погибших будет оказана всемерная поддержка», - говорится в обращении Казбека Кокова.
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