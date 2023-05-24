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Глава КБР Казбек Коков встретился с Зурият Бгажноковой

Глава КБР Казбек Коков встретился с Зурият Бгажноковой

24.05.2023 | 15:55
Финансирование Территориального Фонда обязательного медицинского страхования по сравнению с прошлым годом выросло на 10 процентов и составило 11 с половиной миллиардов рублей… Об этом сегодня рассказали на встрече Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова и руководителя ведомства Зурият Бгажноковой. Как было отмечено, главная задача Фонда – обеспечение населения качественным бесплатным медицинским обслуживанием. В системе ОМС республики действуют свыше 65-ти государственных и частных медорганизаций. Казбек Коков поздравил коллектив Фонда с 30-летием его создания, а также пожелал дальнейшей успешной работы и эффективного взаимодействия с медицинскими организациями республики.   https://t.me/vestikbr
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