Глава КБР Казбек Коков встретился с Зурият Бгажноковой

Финансирование Территориального Фонда обязательного медицинского страхования по сравнению с прошлым годом выросло на 10 процентов и составило 11 с половиной миллиардов рублей… Об этом сегодня рассказали на встрече Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова и руководителя ведомства Зурият Бгажноковой.
Как было отмечено, главная задача Фонда – обеспечение населения качественным бесплатным медицинским обслуживанием. В системе ОМС республики действуют свыше 65-ти государственных и частных медорганизаций.
Казбек Коков поздравил коллектив Фонда с 30-летием его создания, а также пожелал дальнейшей успешной работы и эффективного взаимодействия с медицинскими организациями республики.
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