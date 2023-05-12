Глава КБР Казбек Коков встретился с заместителем Министра культуры РФ Надеждой Преподобной

В эти дни под ее руководством в Кабардино-Балкарской Республике проходят мероприятия в рамках проведения Пленарного заседания Координационного совета по культуре при Министерстве культуры Российской Федерации. В Кабардино-Балкарии сейчас находятся представители всех российских регионов. Основная тема заседания - реализация национального проекта «Культура». В ходе беседы обсудили вопросы реализации национального проекта в нашем регионе, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, сохранения отечественной культуры. Особое внимание уделили мерам поддержки работников культуры, стимулированию творческих проектов с помощью грантов. Напомню, совсем недавно нам удалось кратно увеличить премии, стипендии и гранты в области культуры и искусств. Эту работу планируем продолжить. Речь шла и о программе пребывания в нашей республике делегации Министерства культуры России. Она включает посещение учреждений культуры, которые были построены или отремонтированы по национальному проекту. Благодаря инициативам нашего Президента Владимира Владимировича Путина за время действия нацпроекта «Культура» удалось отремонтировать дома культуры даже в отдаленных селах. Сейчас там занимаются дети и молодежь, проводятся социально значимые мероприятия. Глава КБР Казбек Коков поблагодарил Надежду Александровну, в ее лице - руководство и работников Министерства культуры РФ за постоянную поддержку и внимание к Кабардино-Балкарии в вопросах развития культуры.