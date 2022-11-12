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Глава КБР Казбек Коков встретился с семьями мобилизованных военнослужащих

Глава КБР Казбек Коков встретился с семьями мобилизованных военнослужащих

12.11.2022 | 13:41
Глава КБР Казбек Коков провел личный прием граждан, в ходе которого встретился с семьями мобилизованных, выполняющих воинский долг в зоне проведения специальной военной операции. Об этой встрече Казбек Коков рассказал на своей официальной странице: «Все они - Герои, без лишних раздумий вставшие в ряды защитников интересов нашего государства. Сегодня они с честью, мужественно выполняют свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции. Конечно, у многих из них остались нерешенные дела дома. Именно поэтому сейчас крайне важна адресная, внимательная и чуткая работа с их семьями. Она ведётся ежедневно, держу это направление на постоянном контроле. В ходе сегодняшних встреч лично услышал о тех сложностях, с которыми сталкиваются родные ребят. В основном это бытовые проблемы, которые будут решены в ближайшее время. Также обсудили некоторые технические моменты по разного рода выплатам. В целом эти случаи не носят системного характера и оперативно отрабатываются, в том числе, совместно с Военным комиссариатом республики. Поинтересовался у матерей и жен бойцов и о том, чем делятся наши военнослужащие в те моменты, когда у них есть возможность связаться с близкими. Абсолютное большинство вопросов нам известны и быстро решаются в рабочем порядке. Однако некоторые из них требуют более детальной проработки совместно с федеральными ведомствами. Твердо убеждён, что сейчас общество должно быть рядом с семьями воинов - защитников нашего Отечества, поддерживать их словом и делом. Равнодушных здесь быть не может».
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