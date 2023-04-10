Глава КБР Казбек Коков встретился с руководителями строительных организаций

Отмечено, что финансовое обеспечение запланированных работ значительно выросло. Если в 19-м году на нацпроекты в республике направили пять миллиардов рублей, то в минувшем году – в три раза больше. В 2023-м должны построить или капитально отремонтировать почти полторы сотни объектов в сфере здравоохранения, культуры, спорта.
Особый акцент – на сферу образования, подчеркнул Казбек Коков.
Сейчас на всех стройплощадках трудятся больше полутора тысяч специалистов. Задействованы 150 спецмашин. Глава республики обсудил с руководителями организаций возможные риски по срокам исполнения намеченного, которые могут возникнуть из-за санкций. Казбек Коков поручил тщательно контролировать ситуацию на каждом объекте.
https://t.me/vestikbr