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Глава КБР Казбек Коков встретился с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым

Глава КБР Казбек Коков встретился с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым

16.11.2022 | 15:50
Достигнуты договоренности в рамках двустороннего сотрудничества… Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков встретился с ректором Московского государственного института международных отношений Анатолием Торкуновым. Сейчас в МГИМО обучаются больше 30-ти уроженцев Кабардино-Балкарии. Это студенты и аспиранты. Также руководитель республики пообщался с теми, кто получает знания в вузе, и ответил на их вопросы. Молодых людей из Кабардино-Балкарии интересовало развитие региона, перспективы туризма, IT-отрасли, здравоохранения, образования, а также промышленности. Сами они рассказали о своей общественной работе в стенах института. В частности, юноши и девушки входят в число организаторов крупных акций – Дня международной кухни и Фестиваля культур народов России. В этом форуме студенты пригласили участвовать Казбека Кокова, а также они высказали предложения по работе с молодыми уроженцами республики, живущими в столице страны. Глава Кабардино-Балкарии поблагодарил собеседников за активную гражданскую позицию и поддержку позитивного имиджа региона.   https://t.me/vestikbr
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