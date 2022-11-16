Глава КБР Казбек Коков встретился с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым

Достигнуты договоренности в рамках двустороннего сотрудничества… Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков встретился с ректором Московского государственного института международных отношений Анатолием Торкуновым.
Сейчас в МГИМО обучаются больше 30-ти уроженцев Кабардино-Балкарии. Это студенты и аспиранты. Также руководитель республики пообщался с теми, кто получает знания в вузе, и ответил на их вопросы.
Молодых людей из Кабардино-Балкарии интересовало развитие региона, перспективы туризма, IT-отрасли, здравоохранения, образования, а также промышленности. Сами они рассказали о своей общественной работе в стенах института. В частности, юноши и девушки входят в число организаторов крупных акций – Дня международной кухни и Фестиваля культур народов России.
В этом форуме студенты пригласили участвовать Казбека Кокова, а также они высказали предложения по работе с молодыми уроженцами республики, живущими в столице страны. Глава Кабардино-Балкарии поблагодарил собеседников за активную гражданскую позицию и поддержку позитивного имиджа региона.
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