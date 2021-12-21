Глава КБР Казбек Коков встретился с представителями ОНФ

Ежегодно активисты этого движения представляют Главе Кабардино-Балкарии на рассмотрение перечень актуальных для жителей региона вопросов. Среди затронутых на встрече тем: безопасность пешеходов, обустройство безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, реконструкция корпуса школы имени Пушкина в Прохладном, которую планируется включить в федеральную программу на 22-23 годы. Обсуждены вопросы поддержки НКО, развития народных промыслов, модернизация ЖКХ, экологии, содержания в должном порядке общественных территорий. Предложения ОНФ будут рассмотрены Главой КБР с участием муниципалитетов и профильных министерств.