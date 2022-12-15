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Глава КБР Казбек Коков встретился с представителями молодежи республики

Глава КБР Казбек Коков встретился с представителями молодежи республики

15.12.2022 | 15:49
Сегодня Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел в Нальчике встречу с представителями молодежи. Пригласили делегатов, которые отправятся на первый съезд Российского движения детей и молодежи. Он состоится в Москве уже в эти выходные. В зале также – победители конкурсов платформы “Россия – страна возможностей”. Патриотические песни, беседы о проектах, которые признаны лучшими на федеральных конкурсах, и о молодежной политике… У каждого из тех, кто оказался сегодня в Театре юного зрителя, была возможность лично пообщаться с Главой Кабардино-Балкарии, рассказать о своих идеях и достижениях. Казбек Коков, открывая встречу, отметил: сегодня в России делают все возможное, чтобы поддержать представителей новых поколений. Создание в нынешнем году Российского движения детей и молодежи – тому подтверждение. Делегация Кабардино-Балкарии на съезде Российского движения детей и молодежи – одна из самых многочисленных, отметил руководитель группы Аслан Шипшев. 17 человек будут участвовать в работе дискуссионных площадок и в презентациях. Дипломатические отношения, развитие медиасферы, предпринимательская активность – с проектами на такие темы ребята отправятся в Москву. Казбек Коков высказал свое мнение об услышанном и еще раз пожелал молодым людям успехов.   https://t.me/vestikbr  
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